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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:22

Источник уточнил данные о погибших и пострадавших в результате ураганного ветра в Москве

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Есть один погибший и трое пострадавших в роезультате ураганного ветра в Москве, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Пострадавшие госпитализированы.

Что касается погибшего, то ранее сообщалось, что на 1-й Мясниковской улице дерево упало на машину, когда внутри был мужчина. Он скончался.

Собеседник агентства рассказал, что основной удар стихии пришелся на восток, северо-восток и юго-восток города, порывы ветра в черте Москвы достигали 24 м\с, а в Новой Москве - превышали 25 м\с.

Ущерб, нанесенный Москве штормовым ветром, уточняется. По предварительной информации, повреждено почти 20 автомобилей, сорвано несколько кровель, повреждены рекламные и другие конструкции.

Предпоследний "оранжевый" уровень погодной опасности действует в столичном регионе и шести областях ЦФО до 21:00 пятницы.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей быть предельно осторожными из-за объявленного штормового предупреждения и усиления ветра до 25 м\с.

Москва

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