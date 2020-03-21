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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

В Дмитрове локализовали пожар на складе

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали пожар на заводском складе в подмосковном Дмитрове, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе МЧС России.

По ее данным, он локализован в 16:15 на площади 33 тыс. кв.м.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на заводском складе алюминиевых изделий в Дмитрове составила 60 тыс. кв. м, обрушилась кровля.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в видеообращении в своем аккаунте в инстаграм, что при пожаре никто не пострадал. Он уточнил, что всего на заводе работало порядка 200-230 человек.

По факту пожара была организована прокурорская проверка.

Подмосковье Дмитров

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