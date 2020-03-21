К тушению пожара на подмосковном складе привлекут авиацию

Площадь возгорания достигла 60 тысяч квадратных метров

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - МЧС готовит авиацию и пожарный поезд для тушения пожара на заводском складе в подмосковном Дмитрове, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

Там отметили, что площадь пожара увеличилась до 60 тысяч квадратных метров.

Ранее в субботу информированный источник сообщал, что склад горит на площади 30 тысяч квадратных метров. В пресс-службе регионального главка МЧС позднее уточнили, что обрушилась кровля склада, а огнем охвачено более 80% здания.

По данным МЧС, пожар возник в поселке Каналстрой в одном из складских помещений Дмитровского завода гибкой упаковки.