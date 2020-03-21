Источник сообщил о крупном пожаре на складе в Дмитрове
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В подмосковном Дмитрове горит склад, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник.
"Пожар произошел на кровле складского помещения. Огнем охвачена половина площади - 30 тысяч квадратных метров", - сказал источник. Пожару присвоен третий повышенный ранг сложности.
Позднее в пресс-службе регионального главка МЧС "Интерфаксу" сообщили, что кровля склада обрушилась, огнем охвачено более 80% здания. Там уточнили, что пожар возник в поселке Каналстрой в одном из складских помещений Дмитровского завода гибкой упаковки.
Информация о пострадавших уточняется.