Источник сообщил о крупном пожаре на складе в Дмитрове

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В подмосковном Дмитрове горит склад, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник.

"Пожар произошел на кровле складского помещения. Огнем охвачена половина площади - 30 тысяч квадратных метров", - сказал источник. Пожару присвоен третий повышенный ранг сложности.

Позднее в пресс-службе регионального главка МЧС "Интерфаксу" сообщили, что кровля склада обрушилась, огнем охвачено более 80% здания. Там уточнили, что пожар возник в поселке Каналстрой в одном из складских помещений Дмитровского завода гибкой упаковки.

Информация о пострадавших уточняется.