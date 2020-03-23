Собянин назначил пожилым москвичам единовременную выплату в связи с коронавирусом

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пожилые москвичи старше 65 лет, находящиеся в режиме самоизоляции в связи с коронавирусом с 26 марта по 14 апреля, получат по 4000 рублей выплат, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем личном сайте в понедельник.

Он также сообщил, что операторов обязали не отключать связь на телефонах при нулевом балансе у пожилых или хронически больных москвичей на карантине.

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