Собянин призвал пожилых москвичей перейти на домашний режим

Он пообещал им выплатить по 4000 рублей и отменить штрафы за долги по ЖКХ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин обязал москвичей старше 65 лет, а также тех, у кого тяжелые хронические заболевания, соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля.

Он призвал их не ходить на работу, если они не являются руководителями организаций или если их нахождение на работе жизненно важно для работы предприятия.

"Остальных пожилых или страдающих хроническими заболеваниями сотрудников работодатели обязаны перевести в режим удаленной работы, либо предоставить им оплачиваемый отпуск или отправить на больничный", - заявил мэр.

Он также попросил таких граждан не ходить в общественные места и выходить в магазины и аптеки только в случе необходимости. По возможности он призвал их выехать на дачу.

Молодые поколения он призвал воздержаться от контактов с пожилыми родственниками и знакомыми, чтобы уберечь их от заражения.

Мэр пообещал выплатить пожилым горожанам единоразово по 4000 рублей компенсации "дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции". "Из них 2000 рублей будет выплачено авансом, еще 2000 рублей – после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения", - объяснил градоначальник.

Собянин также обязал операторов связи не отключать пожилым и хронически больным гражднам связь, в том числе интернет, если у них кончатся деньги на счете. Также он отменил отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ, чтобы старики не выходили из дома ради оплаты квитанций.

Объясняя эти решения, мэр напомнил, что коронавирус, в перую очередь, угрожает пожилым и людям с хроническими заболеваниями и пониженным иммунитетом, поэтому эти граждане должны быть защищены в первую очередь. Основными направлениями по их защите он назвал ограничение контактов и медицинское наблюдение и своевременную помощь.

"По периметру наших границ бушует пандемия новой коронавирусной инфекции. В России ситуация более или менее спокойная. Но мало того, что наш город Москва – самый большой в стране и в Европе, он еще находится на перекрестке всех дорог. И если, несмотря на все принимаемые меры, эта беда придет к нам, мы должны быть максимально готовы", - говорится в заявлении Собянина.