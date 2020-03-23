Мэрия Москвы отменила льготный проезд для старшеклассников из-за коронавируса

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин для борьбы с коронавирусом временно отменил льготный проезд в общественном транспорте для школьников с 5-го класса. Он сообщил об этом решении через свой сайт. Льготы будут отменены на период, пока закрыты школы.

В связи с этим транспортное приложение социальной карты москвича у школьников будет заблокировано, а уплаченные за проезд деньги - перенесены на более поздний срок.

"Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу, - объяснил мэр. - Еще раз повторю. Если даже для самих молодых людей это не так опасно, то получив порцию вируса, они могут "наградить" им своих родителей, бабушек и дедушек".

В этот же период школьники, у которых есть право на бесплатное питание, смогут через школы получать продуктовые наборы.

Собянин также попросил молодых москвичей не встречаться с пожилыми родственниками и знакомыми, а пожилых граждан и тех, у кого хронические заболевания обязал перейти на домашний режим, а лучше - уехать на дачу.