Собянин заявил, что реальной картины по COVID-19 нет ни у кого

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Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин, который возглавляет рабочую группу Госсовета по коронавирусу, на совещании у президента РФ Владимира Путина заявил, что реальная картина по заболеваемости неизвестна во всем мире.

Он пояснил, что объективно показатели везде такие, но "надо понимать, что если в Приморский край приехало 6 тыс. людей, побывавших за границей в зонах заражения, то это все равно проблема, большая проблема. Поэтому всем без исключения субъектам, независимо, есть у них больные, нет больных, всем подготовиться. Мы такую разнарядочку дадим сейчас".

В связи с этим Собянин просит президента РФ поручить полпредам главы государства жестко контролировать меры по борьбе с коронавирусом на местах, поскольку не во всех субъектах они жестко выполняются.

Мэр констатировал, что не все регионы осознают реальную опасность ситуации. "Он (глава региона) видит там, ну, один у него заболел, но дело в том, что объем тестирования очень низкий", - пояснил столичный мэр.

"Мы подготовили поручения регионам, рассчитали, сколько каждому региону нужно коек, какого плана, отработали стандарты этих коек, стандарт больниц, сколько реанимационной помощи, сколько ИВЛ, сколько с кислородом коек и так далее. Самый простой, понятный стандарт. Сегодня подписано будет поручение другим регионам", - сказал Собянин.

Кроме того, мэр Москвы убежден, что требования к пожилым людям оставаться дома должно быть распространено на другие регионы с высокой динамикой заболевания коронавирусом. По его словам, это необходимо сделать, в частности, в Санкт-Петербурге, "это надо делать во всех городах-миллионниках".