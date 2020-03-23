В столичном штабе пояснили, кому необходимо оставаться дома из-за угрозы COVID-19

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Москвичи, страдающие сахарным диабетом, заболеваниями легких, а также перенесшие инфаркт и инсульт должны оставаться дома из-за угрозы COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Соблюдать режим самоизоляции, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, обязаны люди с астмой, бронхоэктазией (гнойный процесс в легких), легочным сердцем (увеличенными правыми отделами сердца), нарушением легочного кровообращения, хронической болезнью почек, злокачественными новообразованиями, а также те, кому пересаживали органы и ткани, пояснили в оперштабе.

Режим самоизоляции не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (онкология), подчеркнули там. "Также режим самоизоляции не распространяется на сотрудников организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования учреждения, а также сотрудников здравоохранения",- сказали в штабе.

По указу Собянина, пожилые москвичи старше 65 лет, а также люди, имеющие хронические заболевания, должны соблюдать режим самоизоляции в связи с коронавирусом с 26 марта по 14 апреля.