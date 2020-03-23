Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

В столичном штабе пояснили, кому необходимо оставаться дома из-за угрозы COVID-19

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Москвичи, страдающие сахарным диабетом, заболеваниями легких, а также перенесшие инфаркт и инсульт должны оставаться дома из-за угрозы COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Пандемия коронавируса

Соблюдать режим самоизоляции, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, обязаны люди с астмой, бронхоэктазией (гнойный процесс в легких), легочным сердцем (увеличенными правыми отделами сердца), нарушением легочного кровообращения, хронической болезнью почек, злокачественными новообразованиями, а также те, кому пересаживали органы и ткани, пояснили в оперштабе.

Режим самоизоляции не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (онкология), подчеркнули там. "Также режим самоизоляции не распространяется на сотрудников организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования учреждения, а также сотрудников здравоохранения",- сказали в штабе.

По указу Собянина, пожилые москвичи старше 65 лет, а также люди, имеющие хронические заболевания, должны соблюдать режим самоизоляции в связи с коронавирусом с 26 марта по 14 апреля.

Москва Сергей Собянин

Новости

Мэрия Москвы отменила льготный проезд для старшеклассников из-за коронавируса

Мэрия Москвы отменила льготный проезд для старшеклассников из-за коронавируса
Пандемия коронавируса

Собянин призвал пожилых москвичей перейти на домашний режим

16-летнюю пациентку вылечили от коронавируса в Москве

Собянин назвал полной чушью слухи о вводе войск в Москву из-за коронавируса

Четыре станции Некрасовской линии метро возобновят работу уже 23 марта

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Аэрофлот анонсировал изменения в полётной программе из Москвы

Аэрофлот анонсировал изменения в полётной программе из Москвы

Копию памятника Жукову убрали с Манежной площади в Москве

Копию памятника Жукову убрали с Манежной площади в Москве

В Москве число зараженных коронавирусом достигло 137

В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');