Под указ о самоизоляции попали 1,8 млн пожилых москвичей

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Москве живут почти 1,8 млн человек старше 65 лет, которые подпадают под действие указа мэра Сергея Собянина о переходе на домашний режим и самоизоляцию. Их число назвали в департаменте труда и социальной защиты населения.

23 марта мэр издал указ, который обязывает пожилых москвичей, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями или у кого ослаблен иммунитет, самоизолироваться дома или, что еще лучше, на даче. Им пообещали наладить доставку продуктов и лекарств на дом, простить долги по коммунальным платежам, не отключать связь и интернет за долги. Выходить в магазин и аптеку их попросили только из крайней необходимости.

Исключение сделано только для медиков, руководителей предприятий и работников, чье присутствие на рабочем месте критически важно для работы организации.

Чтобы компенсировать возросшие расходы самоизолянтам, мэр пообещал им единоразовую выплату по 4000 рублей - половину авансом, а половину после карантина, если человек не будет его нарушать.