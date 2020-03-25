Стоматологам Москвы разрешили оказывать только экстренную помощь

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - По решению мэра Москвы Сергея Собянина, с 26 марта в городе стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра.

С этого же дня пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями должны будут самоизолироваться, выходить им рекомендуют только в случае крайней необходимости.

Также с четверга в Москве будет запрещено проводить любые досуговые мероприятия, в том числе спортивные и рекламные, вне зависимости от числа участников, на улице и в помещениях. В городе будут закрыты кинозалы, клубы, дискотеки, библиотеки и другие досуговые учреждения, а в торгово-развлекательных центрах закроют в том числе игровые комнаты.

Пенсионерам, студентам и школьникам отменят бесплатный проезд в общественном транспорте.