Москвичам старше 65 лет временно отменят бесплатный проезд в транспорте

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Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Москве в связи с коронавирусом с 26 марта до 14 апреля отменяется бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов вузов и пожилых людей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новые ограничения коснутся студентов колледжей и вузов, а также на пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

В заявлении мэра отмечается, что это "мера - непопулярная".

"Но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек", - подчеркнул Собянин.

23 марта мэр издал указ, который обязывает пожилых москвичей, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями или у кого ослаблен иммунитет, самоизолироваться дома или на даче. Выходить в магазин и аптеку их попросили только из крайней необходимости.

По данным департамента труда и социальной защиты населения, в Москве живут почти 1,8 млн человек старше 65 лет, которые подпадают под действие указа мэра о переходе на домашний режим и самоизоляцию.

Ранее льготный проезд в общественном транспорте был отменен для школьников с 5-го класса.