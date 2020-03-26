Собянин рассказал о временном ограничении работы ресторанов и парков

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В длинные выходные дни с 28 по 5 апреля в столице будет прекращены деятельность всех общедоступных ресторанов и кафе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте.

Исключение будет сделано для обслуживания на вынос и удаленной доставки готовых блюд.

Также вводится временное ограничение на посещение крупных городских парков, выставок и музеев-заповедников.

"Временно прекращается посещение гражданами территорий общегородского значения: ВДНХ, ЦПКиО им.Горького, музеев-заповедников "Царицыно" и "Коломенское", парков "Зарядье", ПКиО "Сокольники", музея-усадьбы "Кусково", - написал Собянин.

Новые ограничения мэр Москвы анонсировал накануне, отметив, что они необходимы в связи с распространением коронавирусной инфекции и тем, что президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей.