Собянин попросил москвичей не посещать религиозные объекты

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин "очень рекомендовал" верующим москвичам в период карантина по коронавирусу не посещать религиозные объекты. Об этом говорится в сообщении на его сайте.

"Понимая чувства верующих москвичей, тем не менее очень рекомендую и прошу в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов", - написал мэр.

Запрета на деятельность храмов, мечетей и синагог в городе нет.

В четверг Собянин объявил о дополнительных ограничениях, которые вводятся на период вынужденных "каникул" с 28 марта по 5 апреля. Он объяснил, что "это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19", поэтому власти города принимают меры, чтобы усилить этот эффект и "максимально использовать предоставленную возможность".

В частности, на это время будет запрещена работа всех предприятий общепита, кроме как по продаже еды навынос или с курьерской доставкой. Не будут работать все магазины, кроме аптек и тех, которые продают продукты и товары первой необходимости. Компьютерная техника, гаджеты, средства связи или бытовая техника в этот перечень не вошли, там в основном присутствуют средства личной гигиены, средства ухода за младенцами, бензин и солярка.

Мэр также запретил на период карантина посещение парков ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеев-заповедников "Царицыно" и "Коломенское", парка "Зарядье", ПКиО "Сокольники", музея-усадьбы "Кусково".

Жителей других регионов Собянин попросил не ездить в Москву.

С 26 марта в городе введены ограничения для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Им настоятельно рекомендовано самоизолироваться, их право на бесплатный проезд временно приостановлено. Также в городе запрещены массовые досуговые мероприятия, как в помещениях, так и на улице, и запрещена работа развлекательных учреждений.