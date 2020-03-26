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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03

В Москве на неделю закроют все магазины, кроме продуктовых и аптек

В Москве на неделю закроют все магазины, кроме продуктовых и аптек
Фото: Reuters

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, подписанным в четверг, с 28 марта по 5 апреля в городе будут закрыты все розничные магазины, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости.

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"Временно прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости", - написал Собянин на своем личном сайте в четверг.

В перечень непродовольственных товаров первой необходимости из 21 наименования входят средства личной гигиены, маски, антисептики, свечи со спичками, товары для детей (подгузники, соски, бутылочки), бензин и дизельное топливо.

Кроме того, в Москве в выходную неделю будут закрыты парикмахерские, бани и спа-центры.

Собянин подчеркнул, что должно быть временно прекращено предоставление гражданам услуг, требующих их личного присутствия. Исключение составляют медицинские, реабилитационные и другие услуги в сфере соцобслуживания, транспортные, похоронные, банковские и страховые услуги, а также услуги ЖКХ и связи.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Он рекомендовал в эти дни максимально изолироваться, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Москва

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