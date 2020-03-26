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Все магазины "Ашана" продолжат работу на "антивирусных" выходных

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Магазины ритейлера "Ашан", значительная часть которых расположена в торговых центрах, продолжат работу на "выходной неделе" с 28 марта по 5 апреля.

"Магазины будут продолжать работать в штатном режиме без изменений", - сообщил "Интерфаксу" представитель компании. При этом ритейлер ожидает рост онлайн-заказов - их число уже увеличилось в два раза.

Пандемия коронавируса

В среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с понедельника, 30 марта, по пятницу, 3 апреля. Таким образом, длинные выходные продлятся с ближайшей субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Такое решение было принято для снижения скорости распространения коронавируса в России.

"Антивирусные" выходные

Позже в среду мэр Москвы Сергей Собянин, который возглавляет рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса, заявил, что торговые центры, а также рестораны, кафе и многие магазины на следующей неделе должны быть закрыты.

"Торговые комплексы огромные, которые привлекают большое количество людей, за исключением залов, где продают продовольствие, товары первой необходимости, тоже вряд ли должны функционировать в это время", - отметил мэр.

В соответствии с указом мэра Москвы, подписанным в четверг, с 28 марта по 5 апреля в городе будут закрыты все розничные магазины, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости.

"Ашан Ритейл Россия" объединяет 277 магазинов четырех форматов: гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и магазины формата "у дома". В компании работает более 39 тыс. человек

Ашан

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