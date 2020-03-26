Температурный рекорд 1973 года побит в Москве

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Температура воздуха на базовой метеостанции Москвы в районе ВДНХ к 15:00 четверга поднялась до 16 градусов, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро города.

"Сегодня побит температурный рекорд, установленный 26 марта 1973 года. Тогда в Москве было зафиксировано 15,1 градуса", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что окончательное значение температурного максимума дня будет известно вечером.

Мартовская погода в столице бьет температурные рекорды уже в четвертый раз. Так, 7, 8 и 9 марта были обновлены температурные максимумы, установленные в разные годы.

По оценке метеобюро Москвы, март 2020 года на 6 градусов теплее климатической нормы.