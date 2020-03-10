Погода в Москве к выходным перестанет бить рекорды тепла

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Рекордно высокие температуры в Московском регионе будут постепенно снижаться, заметное похолодание ожидается на выходных, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Период рекордных значений, по всей видимости, уходит. Ожидается понижение температуры, хотя погода останется довольно теплой до конца рабочей недели", - сообщил Вильфанд "Интерфаксу" во вторник.

Температура будет понижаться постепенно в ближайшие четыре дня, отметил метеоролог. Во вторник и в среду, 11 марта, в Москве еще до +10 градусов днем, в четверг уже +6...8 (ночью +2...4), в пятницу уже +5...7, а в ночь на субботу, 14 марта, градусники в столице покажут до -3. Погода на рабочей неделе будет облачной, пройдут небольшие дожди, в пятницу возможно усиление осадков. Кроме того, в четверг и пятницу прогнозируется усиление ветра в порывах до 18-20 м/с.

В субботу ожидаются дождь и мокрый снег, в воскресенье прогнозируется малооблачная погода преимущественно без осадков. Температурный фон на выходных в целом будет примерно соответствовать климатической норме для середины марта: небольшой "минус" ночью и небольшой "плюс" днем, отметил Вильфанд. В субботу ночью около нуля, днем от нуля до +5, в воскресенье ночью -2...-7, и днем около нулевой отметки (-2...+3).

Тем не менее, в начале следующей недели, по предварительным расчетам Гидрометцентра, погода должна стать более комфортной, хотя и не рекордно теплой. Ночью "минус", но днем в понедельник переменная облачность и до +8.

"В течение следующей недели прогнозируем, что температура поднимется на пару градусов (относительно средних значений субботы-воскресенья - ИФ), но о рекордных значениях в Москве можно забыть", - сказал Вильфанд.

Температура в Москве побила сразу три рекорда по температуре - 6, 7 и 8 марта. При этом температурный фон, по словам Вильфанда, был более характерен для второй половины апреля, а не для начала марта.