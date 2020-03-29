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Шестой с начала весны температурный рекорд побит в Москве

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ поднялась до 16,8 градуса, побив прежнее рекордное значение дня, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

"Прежний рекорд дня, установленный в 2007 году, превышен на 0,3 градуса. Окончательное значение нового максимума температуры для 29 марта станет известно к концу дня", - уточнил собеседник агентства

Максимумы температур обновляются в Москве уже в шестой раз с начала календарной весны. Рекорды тепла были побиты 7, 8, 9, 26, 28 марта.

При этом средняя температура с начала марта пока превышает климатическую норму на 6,3 градуса.

Согласно прогнозам синоптиков, с вечера воскресенья ожидается резкое ухудшение погоды. Так, в ночь на понедельник температура в Москве опустится до 0 градусов, по области - до минус 2 градусов, усилится ветер, порывы которого будут достигать 12-17 м/с. Такая же погода сохранится и в течение дня понедельника с понижением температуры к вечеру до минус 6 градусов.

30 марта в Москве и области ожидаются мокрый снег, метель, местами сильная гололедица. По оценкам синоптиков, за сутки может выпасть до 20% мартовской нормы осадков.

В ночь на вторник похолодает уже до минус 4-6 градусов, в ночь на среду - до 6-8 градусов мороза. В дневные часы ожидаются небольшие плюсовые значения температур.

По предварительным прогнозам, потепление вернется в Москву в четверг.

Москва

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