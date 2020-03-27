В Москве резко выросло число желающих стать курьером

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Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Москве резко выросло количество желающих устроиться на работу курьером: сервис Сбербанка "Работа.ру" зафиксировал рост заявок на 29% в последний месяц, пишет "Коммерсантъ".

На Москву приходится 65% резюме курьеров в России. Всего сервис проанализировал более 10 000 резюме и 7 600 вакансий курьеров, созданных с 9 февраля по 22 марта 2020 года.

Спрос столичных работодателей на курьеров вырос на 17,5% за месяц. В целом по России количество вакансий на должность курьера выросло лишь на 1,4%. Замгендиректора "Работы.ру" Александр Ветерков считает, что спрос на курьеров будет расти и в регионах.

Пик востребованности курьеров в столице пришелся на 17 марта, когда в новостях активно транслировались сообщения о переводе сотрудников компаний на удаленную работу. Опрос, проведенный сервисом, показал, что 3% сотрудников российских предприятий перешли на удаленную работу всем штатом, а 85% опрошенных сказали, что продолжают ходить в офис.

Наиболее востребованы курьеры в интернет-магазинах и сервисах доставки готовой еды и продуктов, пишет издание. В сервисе iGooods сказали, что спрос на доставку вырос в четыре раза. Компания планирует увеличить штат линейного персонала в 2,6 раза — до 3200 человек, набрав 800 курьеров и 1200 закупщиков. В iGooods отметили, что понимают, что через некоторое время часть новых сотрудников останется в компании, но часть вернется на прежнюю работу.

"СберМаркет" намерен в ближайший месяц привлечь около 500 новых курьеров и сборщиков заказов в 44 городах. Сейчас общий штат курьеров и сборщиков компании превышает 2200 человек. Delivery Club на следующей неделе на 70% увеличит количество курьеров в Москве.

В связи с переходом людей на удаленку средний чек заказа в онлайн-доставке продуктов и готовой еды уже вырос в два раза, рассказал гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. По его словам, большинство сервисов, которые ранее находились в инвестиционной стадии, сейчас могут приблизиться к безубыточности и даже прибыльности и получают возможность расширить штат. По его словам, в этой ситуации онлайн-ритейл может пройти многолетний путь развития буквально за три месяца.