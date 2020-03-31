Переход на удаленную работу "съел" запасы ноутбуков в РФ

Фото: АР/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Перевод сотрудников российских компаний на удаленную работу привел к массовым закупкам ноутбуков и истощению их запасов на складах системных интеграторов и дистрибьютеров. На поставки новой техники может уйти два-три месяца, сообщили эксперты, опрошенные "Интерфаксом".

"Из-за срочности запросов пока в основном распродаются складские запасы, но они уже заканчиваются, и у дистрибьютеров тоже, - сказал "Интерфаксу" директор центра компетенции по вычислительным комплексам компании "Техносерв" Вадим Муханов. - На новые, не складские поставки в связи с ростом курсов основных валют и закрытием границ может потребоваться 2-3 месяца".

"Склады российских дистрибуторов стремительно пустеют, а производственные и логистические циклы из Китая еще не восстановились, - подтвердил исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов (входит в группу компаний "Ланит"). - На сегодня у нас есть задержки с поставками ноутбуков и планшетов до трех месяцев. Как будет развиваться эта история дальше, целиком и полностью зависит от производителей - как быстро они смогут возобновить все процессы и обработать очереди из ранее размещенных заказов".

"В последнее время все больше наших заказчиков заинтересованы в переводе своих сотрудников на удаленную работу, - добавил руководитель отдела корпоративной инфраструктуры "Ланит-Интеграции" (входит в ГК "Ланит") Марат Залотдинов. - Речь идет о финансовых организациях, нефтехимической отрасли, HoReCa и других. В основном это сотрудники бэк-офиса и, конечно, IT-подразделений".

По словам экспертов, сейчас у заказчиков в части организации удаленного доступа для своих сотрудников востребованы, прежде всего, ноутбуки. "Только эти устройства представляют собой полноценное рабочее место со всем набором необходимых приложений: офисных, графических, различных ERP- и CRM-систем, а также возможностью полноценного удаленного администрирования", - сказал Тарасов.

При этом Залотдинов отметил, что заказчики в основном рассматривают оборудование, которое есть в наличии и быстро поставляется, так как сотрудников необходимо отправлять на удаленную работу в кратчайшие сроки. Модели, по его словам, в большинстве случаев бюджетные, поскольку все эти закупки носят срочный характер, и, соответственно, малого у кого был заложен отдельный бюджет на такую закупку.

По оценке Муханова, в среднем для своих бэк-офисов крупные компании заказывают от 100 до 300 ноутбуков.

Впрочем, в большинстве случаев перевод сотрудников на удаленную работу - не только ноутбуки.

Мощности для удаленной работы

"Внедрение любых новых систем у таких заказчиков (крупные компании и госзаказчики - ИФ) занимает достаточно длительное время, тем более с учетом проведения закупочных процедур, требует системного подхода и настройки правильного взаимодействия с уже имеющимся IT-окружением, - сказал Муханов. - Однако практически все крупные заказчики давно учитывают это при формировании IT-структуры и включают те или иные решения для организации удаленной работы сотрудников. Поэтому за последние недели у нас в основном вырос спрос на масштабирование уже внедренных систем удаленного доступа. Это касается терминального доступа, VDI, почтовых систем. Также увеличилось число запросов на сервисную поддержку, в основном - на решение проблем с удаленным доступом пользователей к корпоративным ресурсам".

В свою очередь заместитель директора центра компетенций по информационной безопасности компании "Техносерв" Денис Шмырев добавил, что у заказчиков повысился спрос на наращивание мощности решений для организации удаленного доступа, большей частью они касаются систем построения защищенного канала. "Многие компании, уже имея необходимую инфраструктуру, оказались не готовы к одномоментному появлению настолько значительного объема удаленных пользователей, - сказал Шмырев. - Сетевое оборудование, а иногда и каналы связи, просто не справляется с нагрузкой, и поэтому компаниям приходиться экстренно наращивать мощности для стабильной работы пользователей с удаленным доступом".

Проблема в курсе рубля и карантине

Стоит отметить, что ряд экспертов считает, что ситуация на рынке ноутбуков пока стабильная и не вызывает опасений. Так, по словам Залотдинова, сроки поставок сильно не увеличились. "Никто из производителей, с которыми мы работаем, не говорит о возможных проблемах с поставками, - сказал он. - Наибольшую сложность в настоящий момент представляет волатильность курса рубля".

Схожую оценку дал руководитель направления вычислительной инфраструктуры компании "Крок" Александр Сысоев: "Ситуация с поставками вычислительного оборудования сейчас пока стабильная. Все вендоры, включая иностранных, работают в удаленном режиме, и перебоев в поставках нет".

Впрочем, по мнению Сысоева, пока сложно сказать, как обстановка будет развиваться в дальнейшем, поскольку сейчас происходит постепенное ужесточение требований к карантинному режиму. "Возможно, это повлияет на скорость отгрузки нового оборудования, - предположил Сысоев. - Тем заказчикам, которым нужно фактически здесь и сейчас провести апгрейд инфраструктуры и нарастить мощность, мы рекомендуем воспользоваться облачными услугами или арендой выделенного оборудования в коммерческом ЦОД".

Китай возобновил производство

Дистрибьюторы также по-разному оценивают ситуацию. В частности, директор по дистрибуции дивизиона "Широкопрофильная дистрибуция" компании Merlion Татьяна Скокова сказала, что пока складских запасов хватает, но уже виден возможный дефицит по ноутбукам. "Срочно поставить товар от производителей невозможно - все производится в Китае, который только начал выходить на нормальные мощности, - отметила Скокова. - А цикл от заказа до появления товара на складе составляет около двух месяцев".

Кроме того, по ее словам, на ситуации отрицательно сказывается малое количество авиарейсов (авиакомпании разных стран регулярно отменяют или ограничивают воздушное сообщение с другими государствами - ИФ) и снижение интенсивности морских и ж/д перевозок, что приводит к повышению цен на транспортировку и росту задержек по времени, которые в целом незначительны.

В свою очередь гендиректор компании "Марвел-Дистрибуция" Алексей Мельников считает, что пока проблем с поставками или дефицита по значительной части товаров нет.

"Единственное, что можно отметить, это существенно сократился выбор по ноутбукам, принтерам и ПК, - сказал Мельников. - Проблем с поставками в настоящий момент нет и, скорее всего, не будет. Есть все предпосылки к постепенному улучшению ситуации, так как Китай постепенно восстанавливает производство, да и прежние логистические цепочки тоже становятся все более доступными".

По мнению руководителя "Марвел-Дистрибуции", возможны небольшие по времени задержки только в том случае, если возникнет затор на границах в связи с уменьшение количества сотрудников ФТС на таможенных постах, ужесточением таможенного контроля или полной остановкой импорта отдельной продукции из-за отсутствия разрешительных документов (сертификатов, нотификаций), у которых истек срок действия.

Ждем вторую волну спроса

"Мы склонны считать, что в целом дефицита нет, сложно приобрести крупные партии только некоторых товарных позиций, - подчеркнул Мельников. - Когда только начались разговоры о необходимости переводить персонал на удаленную работу, возникла первая волна спроса. Однако много компаний, тем не менее, не предпринимали никаких действий. Сейчас мы ждем вторую волну спроса, которая связана с введением нормативных запретов на передвижение граждан. На наш взгляд, попытки организовать дистанционную работу сотрудников продолжатся в течение ближайших двух недель".

Согласно данным системы "СПАРК-Маркетинг", в марте три компании разместили закупки, связанные с приобретением компьютерной техники (ноутбуков) для организации удаленной работы своих сотрудников - ООО "Энергоатоминвест", ПАО "МРСК Северо-Запада", АО "МСП Банк". Совокупная стоимость закупок этих компаний превышает 9,3 млн руб.

На сайте госзакупок также указано, что в марте закупку с начальной ценой 4,36 млн руб. на поставку ноутбуков проводило ПАО "Ленэнерго". Еще две закупки ноутбуков на 5 млн руб. в целом проводило ООО "Сетелем банк", основным владельцем которого является Сбербанк.

Кроме того, АО "Почта России" проводило закупку с начальной ценой 11,7 млн руб. на поставку ноутбуков. Причем соответствующая закупка проводилась как "закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций".

По данным в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок, число процедур, предусматривающих закупку ноутбуков, несколько больше (входят в состав закупаемого компьютерного оборудования и не обозначены как средство для организации удаленной работы). Цена таких контрактов разнится от 1 до 7-9 млн рублей.