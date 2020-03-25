Wildberries объявил дополнительный набор 3500 сотрудников

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Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries открыл набор более 3500 дополнительных сотрудников в 450 населенных пунктах. Открыты постоянные и временные вакансии.

Компании нужны сотрудники распределительных центров, менеджеры пунктов выдачи заказов и курьеры. Она предложила обращаться соискателям, которые попали под сокращение, но пообещала работу всем желающим.

Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер России, работающий на рынке 15 лет. География присутствия компании охватывает шесть стран (Россия, Польша, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения). Ассортимент Wildberries насчитывает свыше 3,6 млн товаров 30 000 российских и зарубежных брендов (это одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги и другое). Собственная сеть пунктов выдачи заказов объединяет около 7000 точек в шести странах.

Оборот Wildberries в 2019 году вырос на 88%, до 223,5 млрд рублей.

Компания является одним из крупнейших работодателей в e-commerce, сейчас в ней работают больше 36 000 человек.