В Москве из больниц выписаны еще десять пациентов, переболевших COVID-19

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Москве выписаны еще 10 пациентов, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в субботу.

Таким образом, уже 28 человек завершили лечение в московских стационарах. У всех выписанных повторные тесты показали отрицательный результат, подчеркнула Ракова.

Заммэра пояснила, что при выписке пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации.

По данным на субботу, в Москве зарегистрировано 817 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.