В Москве подтвердили новые случаи заболевания короновирусом

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Количество подтвержденных случаев коронавируса в Москве возросло до 817 человек.

За сутки в столице выявлены 114 новых случаев заражения, сообщили "Интерфаксу" в субботу в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве. По словам собеседника агентства, все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Ранее в субботу стало известно, что всего за сутки в России зарегистрированы 228 новых случаев заболевания COVID-19, всего их теперь 1264.

В Москве действует режим повышенной готовности, который должен помочь сдержать распространение инфекции. Жителей просят на протяжении ближайших девяти дней не выходить из дома без крайней необходимости. Лучше исключить прогулки, походы по магазинам и посещение гостей. Москвичи старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции.