В новой Москве начался монтаж операционного корпуса коронавирусного центра

На месте строительства больницы для пациентов с подозрением на COVID-19 в деревне Голохвастово Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Монтаж операционного корпуса коронавирусного центра начался в новой Москве, возведение новых корпусов планируется завершить в течение недели, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"В настоящее время активно ведутся работы по возведению общежития для медиков, лечебного, диагностического, лабораторного и реанимационного блоков. Рабочие приступили к монтажу конструкций операционного корпуса", - заявил журналистам Бочкарев, отметив, что в строительстве задействованы около семи тысяч человек.

По его словам, в некоторых корпусах началась установка дверей, перегородок и окон. Параллельно ведется масштабная работа по устройству инженерных сетей.

Как сообщалось, инфекционная больница будет построена из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское деревни Голохвастово. Это место относится к Троицкому административному округу Москвы.

17 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту России Владимиру Путину, что больницу на 500-600 коек планируется возвести за месяц.