В Москве после воскресенья резко похолодает

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Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - После теплых и солнечных выходных в Центральном федеральном округе и в Москве в частности ожидается стремительное похолодание до минусовой температуры, метель и гололедица, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Из-за резкого изменения циркуляции и перемещения активного циклона в воскресенье во второй половине дня резко снизится температура, в ночь на понедельник 30 марта ожидаются осадки в виде снега, порывы ветра до 18 м/с, налипание мокрого снега, сказал Вильфанд "Интерфаксу" в пятницу.

Выходные еще будут солнечными и ясными: в субботу и воскресенье будет до +15 градусов, но к вечеру воскресенья небо начнет затягиваться облаками, задует северный ветер и начнет падать атмосферное давление, в Москве может начаться небольшой дождь.

Похолодание будет стремительным: в ночь на понедельник температура опустится до нулевой отметки и уже не поднимется днем - в первый день объявленной нерабочей недели будет ноль градусов. За ночь может выпасть снег.

Во вторник ночью в Московском регионе ожидается -3...-8 градусов, днем - около нуля (в Москве 0...+3). В первой половине дня возможен небольшой снег, однако количество осадков будет уменьшаться, и во второй половине дня выглянет солнце.

В среду погода улучшится. Ночь еще будет холодной - до -4...-9 по Московскому региону, но днем 1 апреля теплое солнце прогреет воздух до +5 градусов.

"В последующем вероятно повышение температуры на 3-4 градуса: по ночам около нуля, днем до плюс 6 - плюс 8 градусов", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из-за надвигающихся холодов не стоит переезжать на неотапливаемые летние дачи. "Если бы речь шла об этой неделе, я бы сказал - да, конечно, можно. Было бы несложно обогреть летние домики. Но на следующей неделе переехать можно только в отапливаемые загородные дома", - сказал Вильфанд.