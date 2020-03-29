Метро и Мосгортранс продлят сроки действия проездных билетов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Всем москвичам, которые соблюдали режим самоизоляции, продлят срок действия проездных на общественный транспорт, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Чтобы граждане не потеряли деньги на своих проездных, принял решение о продлении на 5 дней срока действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 30 марта по 3 апреля не совершат ни одной поездки в общественном транспорте", - написал мэр в воскресенье на личном сайте.

Собянин также сообщил, что ранее приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности.

В Москве с 30 марта вводится режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Покидать квартиру можно будет только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса бытового мусора.

Также вводится система специальных пропусков.