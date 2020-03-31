Московское метро вдвое снизит плату за право торговли на своей территории

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Московский метрополитен вдвое по сравнению с прошлым годом снизил плату за право торговать на его территории, чтобы поддержать малый и средний бизнес. Об этом сообщил сайт мэрии.

На утро 31 марта пассажиропоток в метро был на 82% ниже прошлогоднего показателя.

У метрополитена есть около 200 договоров с предпринимателями на размещение вендинговых аппаратов и право торговли в киосках и павильонах. Заммэра и глава департамента транспорта Максим Ликсутов пообещал скоро заключить с этими бизнесменами дополнительные соглашения о снижении ежемесячной платы.

Всего в метрополитене под торговлю заняты больее 5700 квадратных метров. Из них около 365 квадратных метров приходится на вендинг и более 5,3 тысячи квадратных метров — на торговлю товарами повседневного спроса в нестационарных торговых точках в переходах и на отдаленных станциях.