Больные коронавирусом москвичи получат лекарства бесплатно

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Москвичи с легкой формой течения COVID-2019 проходят лечение под наблюдением врачей на дому, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"По назначению врачей они будут бесплатно получать антивирусные препараты", - написал Собянин на своем сайте в воскресенье.

По его словам, в качестве меры профилактики бесплатные антивирусные препараты будут получать медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции.

В Москве зарегистрированы 1014 случаев заболевания коронавирусом.