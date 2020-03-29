Число заболевших коронавирусом в Москве достигло 1014

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Москве подтверждены еще 197 случаев заболевания коронавирусом за сутки, сообщил столичный оперативный штаб.

Среди заболевших оказались 13 детей. В числе пациентов также оказались 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет, 32 человека старше 65 лет, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в штабе.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1014 случаев коронавируса. Умерли шесть пациентов.

По последним данным, всего в России выявлено 1534 случая заболевания коронавирусом.