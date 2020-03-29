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Система спецпропусков в Москве заработает после появления специального акта

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Специальные пропуска для передвижения по Москве пока не нужны, они понадобятся только после того, как столичное правительство выпустит специальный документ о порядке их выдачи, разъяснил оперативный штаб.

"Спецпропуска из пункта 9.3 указа, их вид, порядок выдачи, способ получения будет определен отдельным актом правительства Москвы. До его публикации спецпропуска для передвижения по городу не требуются", - говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции, распространенном в воскресенье.

Ранее в воскресенье стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предписывающий москвичам не покидать квартир без необходимости. В документе упомянуты спецпропуска, которые вскоре должны будут выдаваться жителям города.

Москва

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