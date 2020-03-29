Движение автотранспорта в Москве не будет ограничено

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

"Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.

Ранее Собянин объявил о введении с понедельника, 30 марта, режима домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста. Покидать дом можно только за экстренной медпомощью, для обязательных поездок на работу, в ближайший магазин или аптеку, выгула животных и выноса мусора. Аналогичные меры приняты и в Подмосковье.

В перспективе для передвижения по городу будут введены спецпропуска, но пока они не нужны: система спецпропусков в Москве заработает после появления специального акта.