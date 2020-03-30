В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента с коронавирусом

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Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в больнице №40 в Коммунарке умерли два пациента, зараженные коронавирусом. Об этом в фейсбуке написал главврач больницы Денис Проценко.

По его словам, одному из умершихбыло 80 лет, у него была сердечная недостаточность, пневмония, больной провел четверо суток на аппарате искусственной вентиляции легких.

Второму было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.

Сейчас в больнице находятся 348 человек. У 175 из них диагностирована пневмония. COVID-19 возможен у 193 пациентов, в том числе у 78 диагноз подтвержден, еще у 115 вероятно заражение коронавирусом.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 19 человек, пятеро подключены к аппаратам вентиляции легких, у четверых из них диагностирован COVID-19.

За сутки в больницу поступило 28 больных, выписались восемь.

На 29 марта в Москве сообщалось о 1014 выявленных случаях заражения коронавирусом, в том числе шесть летальных исходов. Всего по России на воскресенье было подтверждено 1534 случая заражения.

Представитель столичного штаба по борьбе с коронавирусом сообщал, что около 15% тяжелобольных пациентов с COVIF-19 в городе моложе 40 лет и на эту возрастную категорию проиходится почти 40% пациентов на ИВЛ.