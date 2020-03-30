Минздрав назвал тяжелым состояние 32 пациентов с коронавирусом

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В 18 регионах России 32 больных с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, сообщил утром 30 марта глава Минздрава Михаил Мурашко. Он напомнил, что всего по стране "более 1500 пациентов" (в воскресенье сообщалось о 1534 случаях заражения.

По словам министра, за первые 13 недель 2020 года показатели общей смертности находятся ниже прошлогодних, даже с учетом заболеваемости и смертности от внебольничных пневмоний.

"По сравнению с предыдущим годом показатели смертности ниже почти на 9%. Мы имеем ежесуточный контроль по внебольничным пневмониям", - сказал Мурашко.

При этом по внебольничным пневмониям некоронавирусной этиологии введен такой же режим контроля и сопровождения, добавил он.

По его словам, Минздрав готов после подписания постановления правительства ввести в эксплуатацию новую информационную систему по контролю за пациентами, находящимися как в легком, так и среднем и тяжелом состоянии. "24 региона уже апробировали систему, она рабочая", - сказал министр.