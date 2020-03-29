Песков заявил, что поездка Путина в Коммунарку состоялась без подготовки

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Решение президента РФ Владимира Путина посетить больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с коронавирусной инфекцией или помещенные на карантин, было неожиданным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Как правило, приезду президента куда-то предшествуют подготовительные работы, приезд передовой группы. Сейчас мы ехали без подготовки вообще", - сообщил Песков в интервью программе "Москва. Кремль.Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК), выдержки из которого опубликованы на сайте Вести.Ru.

Песков отметил, что "все определялось по ходу". По его словам, главный врач больницы Денис Проценко не знал, что приедет президент. "Он вышел встречать Попову и Голикову, и предстал перед ним президент Российской Федерации", - отметил Песков.

Он сообщил, что Путин сам решил пойти в инфекционный блок при соблюдении всех мер безопасности. "В его стиле, он предпочитает всегда сам увидеть своими глазами, как обстоят дела на передовой. Путин не был бы Путиным, если бы он не решил туда пойти. А что касается опасности, то все меры предосторожности были приняты. Он облачился уже в ставший знаменитым желтый костюм", - добавил пресс-секретарь президента.

Во время обхода зоны больницы в Коммунарке, где лежат инфицированные коронавирусом, президент переоделся в защитный костюм, бахилы и маску, руки обработал антисептиком. Яркий желтый цвет костюма врачи позже объяснили тем, что он подошел по размеру.

Во время визита в особую зону больницы президент находился без сопровождения службы безопасности. "Он там был один. Это приблизительно так же, как он летел на истребителе, он тоже был один и летчик", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ впервые дал программе "Москва. Кремль. Путин" дистанционное интервью, с журналистами которой он обычно всегда общался лично.

Журналисты программы сообщили, что во время беседы на столе пресс-секретаря президента "помимо записной книжки, смартфона и семейных фотографий можно было увидеть бесконтактный градусник, бутылку с антисептиком и желтую папку с материалами по COVID-19".

24 марта Путин посетил больницу в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом пациентов.

Песков ранее рассказал "Интерфаксу", что в ходе посещения Путиным больницы были соблюдены все меры безопасности. Президент надел желтый защитный комбинезон и черную маску, однако по "чистой зоне" передвигался в обычном костюме. В одном из боксов Путин пообщался с пациентом и поинтересовался его состоянием. Кроме того, президент пообщался с главврачом больницы Проценко.