Московские СИЗО переведут на казарменное положение в связи с коронавирусом

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники столичных следственных изоляторов переходят на двухнедельный график работы из-за пандемии коронавируса, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

"СИЗО переходят на так называемый казарменный режим. Сотрудники будут заступать на службу и оставаться на работе в течение 14 суток. Потом смена будет меняться", - сказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Он отметил, что также в СИЗО больше не будут принимать посылки от родственников заключенных. При этом последние смогут делать заказы в интернет-магазине.

Мельников сообщил, что эти меры приняты руководством ФСИН на неопределенный срок, пока ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ не стабилизируется.

Вместе с тем, ответственный секретарь отметил, что родственники заключенных также не могут посещать их в СИЗО. Однако данные ограничения не касаются встреч арестантов с адвокатами.

Режим особых условий

Согласно статье 85 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК РФ), в случаях стихийного бедствия, чрезвычайного или военного положения, в исправительном учреждении может быть введен режим особых условий, сроком на 30 суток.

В период действия такого режима в исправительном учреждении осуществление некоторых прав осужденных может быть временно приостановлено, там могут быть усилены охрана и надзор, введен особый порядок допуска на объекты, изменен распорядок дня, ограничена деятельность производственных, коммунально-бытовых, культурно-просветительных и иных служб, за исключением медико-санитарных, говорится в законе.

В нем отмечается, что такой режим вводится на срок до 30 суток по решению главы регионального органа ФСИН, согласованному с генеральным либо соответствующим прокурором.

"В исключительных случаях время действия режима особых условий может быть продлено указанными должностными лицами дополнительно на 30 суток", - гласит УИК РФ.

Кроме этого, в соответствии с этим законом, в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью осужденных, персонала начальник исправительного учреждения может вводить эти меры "самостоятельно с немедленным уведомлением должностного лица, правомочного принимать такое решение".