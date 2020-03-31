В московских СИЗО запретили пускать адвокатов и посетителей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавируса прекратила прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве. Кроме этого, запрещается допуск в СИЗО адвокатов и других посетителей, а также приостанавливается прием посылок и передач. Об этом сообщили в пресс-бюро УФСИН.

"В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции и в соответствии с требованиями статьи 48 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", с 31 марта и до особого указания в следственных изоляторах, расположенных на территории Москвы, введен режим особых условий", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных будет осуществляться только в СИЗО-7 (улица Верхние Поля).

"Кроме того, во всех учреждениях столицы приостанавливается до особого распоряжения прием посылок и передач. Также в этот период будет приостановлен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия. Устанавливается запрет на допуск в следственные изоляторы адвокатов и других посетителей", - говорится в пресс-релизе.

На сегодняшний день в Москве функционирует 8 следственных изоляторов с лимитом наполнения 9 тыс. 214 человек, на 1 марта реальная численность арестантов составляла 9 тыс. 570 человек.

"С 31 марта сотрудники следственных изоляторов переведены на двухнедельный график работы. В течение 14 дней работники, заступившие на смену, будут оставаться на службе. Такие меры продиктованы необходимостью защиты подозреваемых, обвиняемых и осужденных от проникновения инфекции в СИЗО", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 16 марта главный государственный санитарный врач ФСИН вынес постановление, в соответствии с которым до особого указания в учреждениях территориальных органов ФСИН и СИЗО приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий с родственниками.

"В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую короновирусную инфекцию, начальникам территориальных органов ФСИН поручено организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения", - сообщили в пресс-бюро, не уточнив, имеются ли случаи заболевания среди заключенных.