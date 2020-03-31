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Федермессер ушла на карантин после интервью с главврачом больницы в Коммунарке

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Анна Федермессер сдала анализ на коронавирус и ушла на карантин, сообщила ее пресс-служба.

"Анна Константиновна сейчас на карантине, чувствует себя хорошо. Она сдала анализы, как и все, кто контактировал с Денисом Николаевичем (Проценко - ИФ)", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Федермессер во вторник. Результат теста пока неизвестен, отметил собеседник агентства.

На днях Федермессер взяла интервью у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Во вторник стало известно, что у него был диагностирован коронавирус.

Больница в Коммунарке - одно из медучреждений Москвы и Подмосковья, в которых лечат больных с коронавирусом.

Анна Федермессер Коммунарка Денис Проценко Москва

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