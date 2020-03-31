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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:25Заразились
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В больнице в Коммунарке задумались об отправке всего персонала на самоизоляцию

На такие меры медучреждение может пойти после заражения коронавирусом главврача Дениса Проценко

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В больнице в Коммунарке, где коронавирусом заразился главный врач Денис Проценко, решается вопрос о самоизоляции или тестировании медперсонала, который контактировал с главврачом, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Пандемия коронавируса

"Сейчас выясняются все те, кто контактировал с главврачом. И это все медсестры, это весь медперсонал, это главная медсестра... все те, кто имел доступ в палаты интенсивной терапии. С этими людьми сегодня контактировали и мы. Вот сейчас решается вопрос, как поступать по правильному - уходить на самоизоляцию или сдать тест", - сказала в эфире корреспондент телеканала.

В эфире уточнили, что сегодня медперсонал не общался с Проценко и напомнили, что он работает в "красной зоне", где находятся пациенты поставленным диагнозом коронавирус, а также пациенты с подозрением на новую инфекцию.

Заразившийся коронавирусом Проценко продолжил работу

О том, что у Проценко подтвердилось заражение COVID-19, "Россия 24" сообщила ранее во вторник. Больница №40 в московском районе Коммунарка, которой руководит Проценко, продолжает работу в обычном режиме.

Проценко подтвердил, что его тест на коронавирус дал положительный результат, однако сообщил, что чувствует себя хорошо и продолжает работу. "Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций", - написал Проценко в своем фейсбуке во вторник.

"Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело...", - добавил врач.

Также стало известно, что руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Анна Федермессер, которая на днях брала интервью у Проценко, сдала анализ на коронавирус и ушла на карантин. Об этом "Интерфаксу" сообщили в ее пресс-службе. Там добавили, что Федермессер чувствует себя хорошо.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Денис Проценко Коммунарка Москва

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