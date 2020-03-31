Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:10Заразились
на 31.03В России 2 337+500В мире 782 365+62 248

Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус. Об этом сообщили в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Информацию "Интерфаксу" подтвердили в самой больнице. Медики сообщили, что Денис Проценко находится в удовлетворительном состоянии,.

"Состояние Проценко нормально, он находится у нас, в Коммунарке", - сказали врачи.

Между тем "Россия 24" отмечает, что в связи с заболеванием главврача в Коммунарке могут ввести дополнительные меры безопасности.

24 марта Проценко сопровождал президента РФ во время его визита в больницу в Коммунарке. В связи с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже сообщил, что опасений в связи с общением медика с Владимиром Путиным быть не должно.

"Путин регулярно тестируется. Все нормально", - сказал "Интерфаксу" Песков.

Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке

5
Хроника 09 января – 31 марта 2020 годаПандемия коронавируса
Коммунарка Денис Проценко

Новости по теме

Новости

Совфед одобрил закон о тюремных сроках за нарушение санэпидправил и фейки о COVID-19

Пандемия коронавируса

Даты отправки призывников в войска в России сдвинут из-за пандемии COVID-19

ФАС заподозрила картельный сговор на рынке гречки в 10 регионах России

ФАС заподозрила картельный сговор на рынке гречки в 10 регионах России

Граждане РФ, которые не могут вернуться на родину, получат материальную поддержку

Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС

В Кремле подтвердили обсуждение Путиным и Трампом российского самолета с медпомощью для США

В Кремле подтвердили обсуждение Путиным и Трампом российского самолета с медпомощью для США

Мишустин потребовал подготовить к среде прогноз распространения CОVID-19 по регионам

МИДу и Минтрансу поручили ежедневно сверять списки россиян, возвращающихся на родину

В фонде заболевшего COVID-19 Лещенко отвергли обвинения в нарушении певцом карантина

В фонде заболевшего COVID-19 Лещенко отвергли обвинения в нарушении певцом карантина

Минздрав и губернаторов обязали подавать сведения и номера телефонов людей с COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');