Московская мэрия разрешила посещать ветклиники только при крайней необходимости

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Ветеринарные клиники в Москве в период самоизоляции можно будет посещать только в случае крайней необходимости.

Как говорится в сообщении мэрии, покинуть квартиру и посетить ветклинику можно только в случае крайней необходимости после консультации по телефону с ветеринарным специалистом.

Причем государственные ветеринарные клиники будут работать в режиме предварительной записи. Записаться на прием в них можно через портал mos.ru.

"С графиком работы ветеринарного учреждения можно ознакомиться в процессе записи к специалисту. Если прием в клинике не ведется, владельцу животного следует выбрать другую лечебницу. Предварительная запись на прием позволит эффективно распределить время работы врача, избежать очереди и скопления посетителей в закрытом помещении", - отмечается в сообщении.

С 30 марта в Москве действует режим обязательно самоизоляции: все горожане независимо от возраста обязаны не покидать места проживания. Необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение — поездки на такси.

Выходить из дома можно в следующих случаях:

— при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;

— для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;

— для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

— для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания;

— если нужно вынести мусор.

Такие же меры введены в Подмосковье.