На лечении в Институте Склифосовского находятся 53 пациента с коронавирусом

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Институте Склифосовского находится 53 пациента с коронавирусом, из них двое на ИВЛ, сообщил главврач больницы Сергей Петриков в среду.

"Сводка на утро 01.04. Всего на лечении 72 пациента (с COVID - 53). В госпитальных отделениях - 57, в реанимациях - 15, на ИВЛ 5 (из них 2 пациента COVID+)", - говорится в сообщении Петрикова в фейсбуке.

Кроме того, главврач больницы отметил, что помещение будет переоборудовано для возможности развертывания дополнительных 17 полноценных реанимационных коек.

"Помимо переоборудования одного госпитального отделения под потенциальную реанимацию, ремонтируем помещение под установку компьютерного томографа в инфекционном корпусе. В общем, готовимся по-тяжелому", - подытожил Петриков.