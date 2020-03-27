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Собянин разрешил зоомагазинам и салонам связи работать в "коронавирусные каникулы"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В период с 28 марта по 5 апреля, который объявлен нерабочим ради сдерживания коронавируса, в Москве разрешат работать зоомагазинам и салонам связи, объявил мэр Сергей Собянин.

Пандемия коронавируса

Он объяснил, что список предприятий, которым разрешено работать в эти дни, расширили по просьбам граждан и бизнеса. Ранее предполагалось, что работать смогут только продуктовые магазины, аптеки, банки, страховые и транспортные компании, а также предприятия соцобслуживания, похоронные конторы и компании, предоставляющие услуги ЖКХ и связи.

В перечень непродовольственных товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включен сжиженный природный газ. Ранее в нем были средства гигиены, средства по уходу за младенцами, бензин, солярка и свечи.

Также власти решили приостановить выдачу путевок на отдых в санаториях и на курортах за счет городского бюджета. Ранее выданные путевки будут перенесены на более поздний срок, либо за них будет выплачена компенсация, пообещал Собянин.

"Помимо центров государственных услуг "Мои документы" в режим работы по предварительной записи переходят все остальные органы власти и государственные учреждения Москвы. В очной форме будут предоставлять только услуги, которые невозможно получить в электронном виде", - добавил он.

Также мэрия временно запретила принудительное взыскание с граждан долгов за связь или коммунальные услуги, если должник обязан самоизолироваться.

Ранее Союз предприятий зообизнеса и информационно-издательский центр "Зооинформ") попросили правительство России и Собянина не закрывать зоомагазины на время карантина.

Топ-менеджер сети зоомагазинов "Четыре лапы" Дмитрий Цыпин объяснил "Интерфаксу", что если зоомагазины закроют, остающиеся ветеринарные клиники не выдержат массовый спрос на лекарства и зоотовары и собакам и кошкам может грозить эпидемия из-за нехватки у их владельцев лекарств.

Эпидемия одиночества

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Москва Сергей Собянин Денис Цыпин Четыре лапы Зооинформ

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