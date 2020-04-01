Число выздоровевших от коронавируса в Москве выросло до 115 человек

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Москве количество выздоровевших после лечения от новой коронавирусной инфекции увеличилось до 115 человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших людей в Москве быстро увеличивается. За прошедшие стуки в Москве еще 45 человек с подтвержденным ранее диагнозом "коронавирус" полностью выздоровели и выписались из больницы. Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 115 выздоровевших", - сказала она журналистам в среду.

Ракова выразила надежду, что эта позитивная тенденция будет усиливаться.

Она добавила, что все выписавшиеся из стационаров пациенты чувствуют себя хорошо.

По данным на 31 марта, в Москве было выявлено 1613 случаев заболевания коронавирусом.