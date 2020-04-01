Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:15Заразились
на 31.03В России 2 337+500В мире 857 487+75 122

В Подмосковье число случаев COVID-19 достигло 134, умерли двое

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Московской области за сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом, всего подтвержденных случаев стало 134, сообщил региональный штаб.

Пандемия коронавируса

Двое пациентов умерли в результате развившихся осложнений.

"Второй скончавшийся с подтвержденным коронавирусом житель Подмосковья - мужчина в возрасте 59 лет. В больницу был госпитализирован с подтвержденным коронавирусом и двухсторонней пневмонией. Наряду с этим, больной имел хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек и печени", - уточнили в штабе.

Первая пациентка с коронавирусом - 65-летняя женщина - скончалась в Подмосковье 30 марта, у нее была диагностирована двухсторонняя пневмония.

Московская область

Новости по теме

Новости

Неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу в московской Коммунарке

Экономический кризис

Собянин утвердил второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса

Пандемия коронавируса

Мэрия Москвы будет выдавать QR-коды для контроля за соблюдением самоизоляции

Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение

Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение

На лечении в Институте Склифосовского находятся 53 пациента с коронавирусом

На лечении в Институте Склифосовского находятся 53 пациента с коронавирусом

В Москве количество жертв коронавируса достигло 16

В Москве количество жертв коронавируса достигло 16
Пандемия коронавируса

Штраф за нарушение режима самоизоляции в Москве составит до 5 тыс. рублей

Штраф за нарушение режима самоизоляции в Москве составит до 5 тыс. рублей

Московская мэрия разрешила посещать ветклиники только при крайней необходимости

Мосгордума 1 апреля рассмотрит закон об ответственности за нарушение самоизоляции

Мосгордума 1 апреля рассмотрит закон об ответственности за нарушение самоизоляции

Женщина погибла на рельсах московского метро

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');