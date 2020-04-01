В Подмосковье число случаев COVID-19 достигло 134, умерли двое

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Московской области за сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом, всего подтвержденных случаев стало 134, сообщил региональный штаб.

Двое пациентов умерли в результате развившихся осложнений.

"Второй скончавшийся с подтвержденным коронавирусом житель Подмосковья - мужчина в возрасте 59 лет. В больницу был госпитализирован с подтвержденным коронавирусом и двухсторонней пневмонией. Наряду с этим, больной имел хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек и печени", - уточнили в штабе.

Первая пациентка с коронавирусом - 65-летняя женщина - скончалась в Подмосковье 30 марта, у нее была диагностирована двухсторонняя пневмония.