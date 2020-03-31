Штраф за нарушение режима самоизоляции в Москве составит до 5 тыс. рублей

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Штраф за нарушение в Москве режима самоизоляции гражданами составит 4 тысячи рублей, при повторном нарушении - 5 тысяч рублей.

Соответствующие нормы содержатся в поправках в КоАП Москвы, которые депутаты намерены принять на внеочередном заседании Мосгордумы 1 апреля.

В пояснительной записке к документу отмечается, что за несоблюдение требований по обеспечению режима повышенной готовности, в том числе за необеспечение режима самоизоляции, граждан предлагается штрафовать на 4 тыс. рублей или на 5 тыс. рублей, если правонарушение совершено повторно или с использованием транспортного средства.

Кроме того, вводится административная ответственность для должностных и юридических лиц если, они не приостановят мероприятия с очным присутствием людей и работу розничных магазинов, предприятий общепита, а также оказание услуг с посещением гражданами. Размер штрафных санкций за такое нарушение составит от 30 тыс. до 40 тыс. рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, от 200 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

Вместе с тем административная ответственность по этим статьям будет наступать только в случае, если за совершенные действия не предусмотрена уголовная или административная ответственность в соответствии с КоАП РФ.

Предполагается, что составлять протоколы за эти нарушения будут сотрудники полиции, в том числе полиции на транспорте.

Проект поправок также предусматривает возможность фиксации таких правонарушений с помощью технологий электронного мониторинга местоположения людей с использованием системы городского видеонаблюдения, технических устройств и программного обеспечения.

Помимо этого, проект документа закрепляет за общественными пунктами охраны порядка полномочия обеспечивать общественный порядок при введении режима повышенной готовности "путем информирования населения о требованиях" и патрулирования в целях выявления нарушений.