Мэрия Москвы будет выдавать QR-коды для контроля за соблюдением самоизоляции

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Портал мэрии готов выдавать QR-коды при необходимости перемещения граждан в период самоизоляции, чтобы получить такой код, человеку нужно зарегистрироваться на портале мэра, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"Платформа - это портал мэра, она выдерживает такие нагрузки. Уверен, что мы всем дадим необходимые коды. На практике человек, которому нужно получить соответствующий QR-код, зарегистрировавшись на портале, заполняет простую форму, и ему генерируется соответствующий код, который можно на экране телефона оставить, оправить на почту или распечатать", - сказал Лысенко в среду в эфире радио "Эхо Москвы".

Он уточнил, что QR-коды заработают, когда выйдет соответствующий акт правительства Москвы.