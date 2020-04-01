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"Открытая Россия" пожаловалась в Роскомнадзор на приложение для отслеживания граждан

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель "Открытой России" Анастасия Буракова направила в Роскомнадзор жалобу и попросила признаать незаконным приложение "Социальный мониторинг", созданное для отслеживания жителей Москвы во время карантина.

Пандемия коронавируса

"Формальное основание, по которому Роскомнадзор блокирует неугодные ему сайты, это нахождение какой-либо части персональных данных гражданина, в данном случае это изображения, на серверах за рубежом. Мы видим, что в приложении, которое разработали для мэрии, имеется такой элемент", - объяснила она.

Она потребовала признать деятельность приложения незаконной, включить его страницу в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, а также признать, что оно обрабатывает информацию с нарушением законодательства России.

Приложение "Социальный мониторинг" 31 марта появилось в Google play. Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил "Эху Москвы", что приложение предназначено для мониторинга нахождения пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, добровольно выбравших пребывание на дому и обязавшихся соблюдать карантин.

По словам Лысенко, это была тестовая версия приложения, ее из интернет-магазина уже убрали, а полная версия готова и будет предоставляться в закрытом режиме тем, кто обязан соблюдать карантин, по его добровольному согласию и ради обеспечения самодисциплины.

В ответ на просьбу прокомментировать сообщения, что приложение использует эстонский сервис распознавания лиц, серверы которого находятся в Германии, и что закон Яровой запрещает передачу персональных данных за границу, тем более в страны НАТО, Лысенко ответил, что это домыслы и что данные людей не будут передаваться за рубеж.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Открытая Россия Анастасия Буракова Роскомнадзор Эдуард Лысенко Москва

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