В Сыктывкаре начали проверку после массового заражения коронавирусом в больнице

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Следователи организовали доследственную проверку после массового заражения коронавирусом в больнице Эжвинского района Сыктывкара.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СКР, поводом для проверки стали сообщения СМИ о том, что источником массового заражения мог стать один из медработников Эжвинской больницы.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в пресс-службе.

По состоянию на 1 апреля в Коми COVID-19 больны 53 человека, все - в Эжвинской больнице. Среди заболевших есть и медработники. Сейчас больница работает в режиме строгого карантина.

В стационаре наблюдаются 263 человека, у всех пациентов и медработников взят анализ на коронавирус.

Всего в Коми было зафиксировано 54 случая заражения коронавирусом. Первый заболевший заразился за пределами республики, его уже вылечили и выписали.