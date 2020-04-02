Московские дороги за три недели стали свободнее на 86%

Количество ДТП в столице за этот период упало почти на 90%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Москве, по данным на утро четверга, дороги стали свободнее на 86%, чем три недели назад, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.

При этом на 10:00 2 апреля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество личного транспорта на дорогах снизилось на 64%, а количество ДТП упало на 89%.

Кроме того, пассажиропоток московского метро снизился на 84%, наземного транспорта - на 75%, пригородных электричек - на 67%. Поездок на такси и машинах каршеринга стало на 63% меньше, на автобусах из области - на 83%.

По данным на 11:30 2 апреля сервис "Яндекс. Карты" оценивал загрузку дорог в 0 баллов.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, в рамках борьбы с коронавирусом с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести мусор.

Аналогичные меры введены и на территории Московской области.